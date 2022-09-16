Челябинск, , 11:53 — REGNUM В Челябинске власти переименовали более 50 остановок общественного транспорта. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

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«Привокзальная площадь» теперь называется «Железнодорожный вокзал». А остановку «Железнодорожный вокзал» на улице Степана Разина переименовали в Автовокзал «Центральный».

«Медгородок» по улице Блюхера переименовали в «Областную больницу». А остановка «Магазин» в Новосинеглазово теперь называется «Ул. Восьмого Марта».

Распоряжение уже вступило в силу. В ближайшее время в соответствующих документах будут внесены изменения.