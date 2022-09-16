Канберра, 16 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Темпы следующего повышения ключевой ставки в Австралии могут быть уменьшены вдвое по сравнению с обычной тенденцией в 50 базисных пунктов, поскольку цены на недвижимость упадут как минимум на 10 процентов. Об этом в своем выступлении от 16 сентября сообщил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Обращаясь к парламентскому комитету по экономике, Лоу отметил, что, хотя дальнейшее повышение ключевой ставки «необходимо», скорость таких повышений необходимо замедлить.

Он также сказал, что Резервный банк Австралии не идет по «заранее заданному пути», но намерен сделать все необходимое, чтобы снизить уровень инфляции в Австралии до двух-трех процентов.

«Я знаю, что более высокие процентные ставки нежелательны для многих людей, особенно для тех, кто в последнее время занимал большие суммы … Более высокие процентные ставки оказывают давление на домохозяйства, как раз в то время, когда более высокие цены на бензин и счета за продукты сокращают бюджет. Так что это трудное и тревожное время для некоторых людей», — сказал глава регулятора парламентариям.