Токио, 16 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В рамках презентации для выставки Tokyo Game Show 2022 Capcom подробно рассказала о будущей кооперативной игре Exoprimal, в которой геймеры будут сражаться с ордами динозавров. Ролик был опубликован 16 сентября на видеоресурсе проекта.

Obiectivbr.ro Динозавры

Разработчики представили новый сюжетный трейлер, в котором рассказали о персонажах, настраиваемых экзокостюмах и «боссах», с которыми придётся сражаться геймерам. Некоторые пользователи обратили внимание, что героиня по имени Виктория, имеющая прозвище Majesty (можно перевести как «Ваше величество» или «Королева») подозрительно похожа на Регину из Dino Crisis. Они также напомнили, что имя Регина с латыни переводится как «Королева».

Напомним, Capcom анонсировала Exoprimal в марте 2022 года в рамках трансляции State of Play, релиз игры состоится в 2023 году на всех основных платформах. В июне 2022-го разработчики опубликовали 15-минутный трейлер с демонстрацией игрового процесса.