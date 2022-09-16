Пекин, , 11:52 — REGNUM Санкции в отношении топ-менеджеров оборонных компаний из США Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу ими оружия Тайваню ведут власти Китая. Об этом 16 сентября рассказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР Aawsat.com

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — сказала китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу.