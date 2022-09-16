Пекин, 16 сентября 2022, 11:52 — REGNUM Санкции в отношении топ-менеджеров оборонных компаний из США Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу ими оружия Тайваню ведут власти Китая. Об этом 16 сентября рассказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР
МИД КНР
Aawsat.com

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — сказала китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу.