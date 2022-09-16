Сеул, , 11:52 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в июле 2022 года составил 3,571 квадрлн вон (~$2,66 трлн), что на 0,3% или 10,4 трлн вон (~$7,4 млрд) больше по сравнению с июнем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 8%.

Эксперты отмечают, что рост денежной массы связан с повышением процентной ставки и увеличением депозитов.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.