Иркутск, , 11:51 — REGNUM СУ СК России по Иркутской области 16 сентября известило возбуждении уголовного дела в отношении начальника структурного подразделения регионального минздрава области, директора коммерческой организации и иных лиц, подозреваемых в мошенничестве при поставке медицинского оборудования. Следователи СК проводят следственные действия.

Медицинское оборудование Дарья Драй, ИА REGNUM

Известно, что в 2021 году начальник структурного подразделения в сфере обеспечения материалами и медицинской техникой минздрава Иркутской области, зная о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, с помощью доверенных сотрудников искусственно завысил начальную (максимальную) цену контракта, использовав подложные предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки, которое могла поставить только аффилированная ему организация.

В дальнейшем фирма выиграла аукцион и поставила оборудование по завышенной стоимости. Разница в стоимости медицинского оборудования составила более 10 млн руб. Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету области.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2022 года стало известно о вынесении приговора 47-летнему мужчине, который преступным путем завладел медицинскими масками в особо крупном размере.

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