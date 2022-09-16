Владивосток, 16 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке на острове Русском с 30 сентября по 1 октября пройдёт третий Восточный цифровой форум «Russky MeetUp & Digital Region». Запланированы стратегические дискуссии, форсайт-сессии, презентации кейсов, обсуждение лучших практик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Анна Алябьева ИА REGNUM На форуме

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Форум посвящен вопросам внедрения лучших digital-решений и практик цифровой трансформации, модернизации технологий и содержания обучения в IT-области, созданию цифровой образовательной среды, а также решению задач по обеспечению комфортной жизни на Дальнем Востоке благодаря реализации современных цифровых проектов и их интеграции в реальный сектор.

Основные треки программы: «Цифровой регион», «Беспилотные системы для государства и бизнеса», «Большие данные», «IThub в регионе. Траектория развития», «Кибербез». Также запланированы выставка цифровых технологий, мастер-классы, нетворкинг.

«Цифровая трансформация определена Президентом России Владимиром Путиным как одно из стратегических направлений развития страны до 2030 года. Ни одно преобразование, а тем более цифровая трансформация не произойдет без грамотных компетентных специалистов. Значительное внимание сегодня уделяется IT-специальностям, и государство активно поддерживает российские организации, реализующие проекты по цифровой трансформации и внедряющие IT-решения, которые не перестают развиваться и в такое экономически не простое время. В Приморье есть серьезный образовательный базис, как в рамках высшего образования, так и среднего специального. Именно поэтому в рамках Восточного цифрового форума «Russky MeetUp & Digital Region» мы планируем проведение отдельного модуля «IThub в регионе. Траектория развития», — пояснил зампредседателя правительства Приморья Константин Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ИТ-Форум «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» пройдет в Самаре.