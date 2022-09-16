Благовещенск, 16 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В превышении полномочий, которое привело к бюджетным тратам почти 19 млн рублей, обвинили бывшего руководителя тыла УМВД России по Амурской области Михаила Робканова. Заключение, позволяющее передавать его дело в суд, утвердил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

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Сотрудник МВД вместе с коллегами передал подрядчику проектно-сметную документацию на реконструкцию здания клуба, подогнав максимальную стоимость работ под объём средств, выделяемых из бюджета региона. Михаил Робканов обеспечил получение компанией 55 млн рублей, которые были потрачены ненадлежащим образом: подрядчик выполнил работы с существенными нарушениями. Часть контракта на 7,6 млн рублей вообще не была выполнена.

Задача была превратить здание в спортивный клуб, и она не достигнута. Переделать осуществлённые работы будет стоить 18,7 млн рублей.

В отношении экс-начальника подразделения регионального управления министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, оно расследовано и будет направлено в суд. На имущество обвиняемого стоимостью 2,1 млн рублей наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Робканов в начале июля был отправлен под стражу по решению Благовещенского городского суда. Изначально его подозревали не только в превышении полномочий, но и в хищении денег из бюджета.