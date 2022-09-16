Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Компания Nielsen предоставила данные о просмотрах различных проектов на стриминговых сервисах в период с 15 по 21 августа. Об этом сообщил Deadline.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Исходя из полученных результатов, 21 августа премьера «Дома дракона» набрала 327 млн минут. Однако, как отмечает издание, выход первой серии шоу состоялся как раз 21 августа, соответственно, Nielsen посчитала просмотренное время всего за несколько часов после релиза эпизода.

Добавим, что Nielsen предоставляет данные лишь о количестве просмотров на стриминговых сервисах. Ранее телекомпания HBO заявила, что первый эпизод сериала суммарно на канале HBO и платформе HBO Max посмотрели 10 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм о рок-группе Sublime