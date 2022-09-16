Донецк, , 11:48 — REGNUM Кировский район Донецка подвергся обстрелу из орудий «натовского» калибра со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 16 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевскими нацистами центра Херсона погиб как минимум один мирный житель и ещё один был ранен.