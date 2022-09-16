Москва, 16 сентября 2022, 11:48 — REGNUM В условиях беспрецедентного санкционного давления, компании из недружественных стран должны понимать, что у России есть возможность введения внешнего управления организациями, собственниками более 25% акций которых являются иностранцы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Роснефть
Роснефть
Rnsmng.rosneft.ru

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии взяло под контроль активы российской нефтяной компании «Роснефть» в стране, включая нефтеперерабатывающий завод в Шведте к северо-востоку от Берлина, в рамках последней меры по решению проблемы нехватки энергии. По сообщению Reuters, правительство передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под опеку федерального энергетического регулятора Bundesnetzagentur.

«Возникает вопрос, почему у нас законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», который давал бы возможности поступать аналогично в отношении зарубежных активов на территории России, относимых к критически важной инфраструктуре, завис в Госдуме. Был принят в первом чтении еще 24 мая, поправки ко второму чтению принимались до 22 июня, все лето была возможность его доработать и вынести на рассмотрение в первые же дни пленарных заседаний начавшейся осенней сессии Госдумы», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

По его словам, законопроект также не стоит в плане нижней палаты парламента на сентябрь.

«Вроде как обещают рассмотреть до конца года. Только непонятно, почему снова тянем с важнейшим законом. В условиях беспрецедентного санкционного давления, компании из недружественных стран должны понимать, что такая опция у нас тоже есть. И привыкать к мысли, что можно рассчитывать не только на одобрение сделки по продажи своих активов через специальное решение президента, но и просто лишиться управления этими активами», — заключил он.

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