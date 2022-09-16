Москва, , 11:48 — REGNUM В условиях беспрецедентного санкционного давления, компании из недружественных стран должны понимать, что у России есть возможность введения внешнего управления организациями, собственниками более 25% акций которых являются иностранцы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Роснефть Rnsmng.rosneft.ru

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии взяло под контроль активы российской нефтяной компании «Роснефть» в стране, включая нефтеперерабатывающий завод в Шведте к северо-востоку от Берлина, в рамках последней меры по решению проблемы нехватки энергии. По сообщению Reuters, правительство передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под опеку федерального энергетического регулятора Bundesnetzagentur.

«Возникает вопрос, почему у нас законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», который давал бы возможности поступать аналогично в отношении зарубежных активов на территории России, относимых к критически важной инфраструктуре, завис в Госдуме. Был принят в первом чтении еще 24 мая, поправки ко второму чтению принимались до 22 июня, все лето была возможность его доработать и вынести на рассмотрение в первые же дни пленарных заседаний начавшейся осенней сессии Госдумы», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

По его словам, законопроект также не стоит в плане нижней палаты парламента на сентябрь.

«Вроде как обещают рассмотреть до конца года. Только непонятно, почему снова тянем с важнейшим законом. В условиях беспрецедентного санкционного давления, компании из недружественных стран должны понимать, что такая опция у нас тоже есть. И привыкать к мысли, что можно рассчитывать не только на одобрение сделки по продажи своих активов через специальное решение президента, но и просто лишиться управления этими активами», — заключил он.

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