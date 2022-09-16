Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Юные хоккеисты из Донецка будут тренироваться на базе спортивного учреждения Санкт-Петербурга. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Telegram-канал спикера Законодательного собрания Александра Бельского Юные хоккеисты из Донецка

К Петербургу обратился исполняющий обязанности министра молодёжи и туризма ДНР Александр Громаков. Он попросил организовать сборы для 16 юных хоккеистов из республики. На просьбу откликнулись депутаты городского парламента от фракции «Единая Россия» Александр Ходосок и Юрий Гладунов.

Ребят разместили в Курортном районе Петербурга. Тренироваться они будут в спорткомплексе «Жемчужный» в Зеленогорске.

«Обстановка в Донецке сейчас сложная. Постараемся обеспечить ребятам максимально комфортные условия для тренировок в нашем городе», — заключил Бельский.