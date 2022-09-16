Махачкала, , 11:47 — REGNUM В Дагестане выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при возведении газопровода в двух микрорайонах Буйнакского района. Сумма похищенного составила 14,5 млн рублей. Следственный комитет по региону возбудил по данному факту уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и устанавливает виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности, сообщили в СКР по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как было установлено в ходе следствия, договор между госучреждением «Дагсельхозстрой» и одной из строительных компаний был заключен в октябре 2021 года. Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по газификации новых микрорайонов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. Цена контракта составляла 28 млн рублей.

Уже спустя два месяца, в декабре 2021 года представители обеих сторон подписали акты о выполненных работах. Денежные средства в полном объеме поступили на счет фирмы-строителя. Однако при проверке оказалось, что объем выполненных работ существенно завышен, при том, что они до конца не завершены. Сумма завышения их стоимости составила 14,5 млн рублей. Виновника устанавливают.