Донецк, 16 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:48 (совпадает с мск — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя.

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