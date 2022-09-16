Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В мире возрастает роль новых региональных центров, взаимодействующих на основе общепризнанных принципов верховенства международного права. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальной целостности и интересов друг друга», — заявил Путин.

«Именно на этих принципах, лишённых каких-либо элементов эгоизма, и в политике, и в экономике выстраивается совместная работа государств — членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества — в политике, экономике, культурно-гуманитарной и других областях», — указал он.