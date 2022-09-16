Кабул, 16 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций сообщает, что десятки тысяч детей в Афганистане заразились корью, и сотни из них погибли. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Astrojan Вирус кори. Белковая оболочка

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ООН заявляет, что афганские дети, которые сильно недоедают, особенно подвержены риску смерти от кори, и многие из этих детей умирают, заразившись этой болезнью.

По оценкам ООН, 11 миллионов детей в Афганистане страдают от недоедания и находятся под прямой угрозой заражения корью, но, по данным организации, две дозы дешевой вакцины предотвращают заболевание корью и возможную смерть.

В организации заявили, что корь распространяться во всех частях Афганистана из-за отсутствия вакцинации детей, и с января по август этого года было зарегистрировано 65 470 случаев заболевания, а 367 детей скончалось. Это далеко не полная статистика, так как большинство случаев заболевания не регистрировалось.

Следует отметить, что корь является одним из самых заразных заболеваний, при контакте больного со здоровым человеком, не прошедшем вакцинацию, вероятность заражения составляет 90%.