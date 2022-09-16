Тюмень, 16 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Российский лыжник Илья Семиков победил в гонке с раздельным стартом классическим ходом на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.

Deutscher Skiverband Спортсмены на лыжероллерах

Семиков преодолел дистанцию в 20 км за 45 минут 41,0 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелёв, который отстал от победителя на 25,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин, отставший ещё на 5,3 секунды.

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