Москва, 16 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует помогать друг другу, чтобы не допустить цветных революций. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 16 сентября в ходе саммита ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Он указал на недопустимость внешнего вмешательства под любыми предлогами и внешних попыток спровоцировать перевороты в той или иной стране. Китайский лидер призвал поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и «интересов развития».

«Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — сказал Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным китайский лидер заявил о готовности России и КНР вывести страны мира на траекторию устойчивого развития.

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