Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбургской области задержан старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское». Его подозревают в совершении наркопреступления, сообщили 16 сентября в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). По данным следствия, правоохранитель попытался сбыть наркотик посредством тайников-закладок. Произведены обыски, назначены необходимые экспертизы. Изъяты наркотические средства из 23 тайников. Следователи ходатайствуют о заключении задержанного под стражу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе по Оренбургской области, противоправную деятельность сотрудника пресекли оперативники собственной безопасности УМВД. »Предварительно установлена его причастность к сбыту наркотических средств. В настоящее время назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сказали в полицейском ведомстве.