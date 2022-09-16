Самара, , 11:48 — REGNUM Дороги к 50 сельским поселениям отремонтируют в 2022 году в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт автодороги Правительство Новосибирской области

Сообщается, что до конца 2022 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 13 участков, которые повысят транспортную доступность около 50 сельских поселений региона.

Отмечается, что работы на этих объектах находятся в завершающей стадии, срок по госконтрактам — до 1 октября.

В Безенчукском районе, например, в 2022 году отремонтировали девять километров автотрассы Никольское — Купино — Толстовка — Звезда, которая связывает населенные пункты района и важна для местных аграриев, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что жители села Тремасово Красноярского района получили в пользование 11 км обновленной автодороги. А в Кинель-Черкасском районе специалисты завершают ремонт 16 км межмуниципальной автодороги «Урал-Муханово"-Садгород-Чернигово-Марково, которая связывает три сельских поселения и обеспечивает единственный выезд на областную дорожную сеть.

Напомним, что в апреле 2022 года Самарская область получила дополнительно два млрд 250 млн рублей на модернизацию и развитие автодорог межмуниципального, регионального и местного значения.

На эти средства намерены дополнительно отремонтировать 113 км автодорог и довести показатели состояния автотрасс регионального значения до 44,4% при плановом 41,53%, пояснили в пресс-службе.