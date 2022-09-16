Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии больше всего жалоб, в том числе коллективных, поступает в связи с планируемой жилищной застройкой лесного массива Юго-Западного района Чебоксар. Также жители обеспокоены планами по строительству жилья возле мемориального комплекса «Победа». Но одна из основных проблем, которая бросается в глаза во время рабочих поездок, — низкий уровень жизни населения. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая Чувашию, Марий Эл и Мордовию.

Мемориальный комплекс «Победа» в Чебоксарах с Вечным огнём. Площадка за скульптурной композицией может превратиться в новый жилищный микрорайон Наталия Николаева © ИА REGNUM

По её словам, за год работы в нижней палате парламента три основных вопроса, по которым чаще всего обращались и продолжают обращаться избиратели, касаются строительства жилья и работы асфальтобетонных заводов.

«Если судить по количеству обращений, то больше всего жалоб касается проекта «Дубрава парк». На разных этапах мне приносили письма совершенно разные люди, затем стали поступать групповые обращения, а в последнюю рабочую поездку принесли обращение, под которым подписались более 600 человек», — сказала Ирина Филатова.

Депутат отметила, что жители также обеспокоены планами по строительству многоэтажек возле мемориального парка «Победа» в Чебоксарах и немало обращений касается экологической составляющей работы 11 асфальтобетонных заводов в Чебоксарском районе.

Ирина Филатова добавила, что побывала почти во всех районах Чувашии, и ей бросился в глаза уровень жизни населения.

«Я много где побывала, почти все районы посетила: люди живут очень бедно. Ну а школы и больницы — бесконечные темы», — отметила парламентарий.

Напомним, что в Юго-Западном районе Чебоксар на месте лесного массива планируют построить десятки многоэтажек, в том 25-этажные высотки. Планы по вырубке леса, в том числе вековых дубов, вызвали протест многих жителей, которые в августе 2022 года написали видеообращение президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «остановить безобразие».

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Как сообщало ИА REGNUM , жилищная «оккупация» в Чебоксарах добирается до святого во всех смыслах места — мемориального комплекса «Победа» с Вечным огнём, федеральный участок рядом с которым отдан под »комплексную застройку». Здесь предлагается построить до 54 тыс. кв. метров жилья, максимальная этажность — «до 25 этажей».

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