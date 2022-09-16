Тюмень, 16 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Российская лыжница Анастасия Прокофьева победила в гонке с раздельным стартом классическим ходом на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.

Deutscher Skiverband Спортсмены на лыжероллерах

Прокофьева преодолела дистанцию в 15 км за 37 минут 56,7 секунды.

Второе место заняла Елизавета Пантрина, которая отстала от победительницы на 5,6 секунды. Третьей стала Екатерина Смирнова, отставшая ещё на 2,9 секунды.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак стала 11-й.