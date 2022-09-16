Владивосток, 16 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке более 1,1 тыс. учителей и врачей смогли воспользоваться льготной ипотекой после расширения государственной программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

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К педагогам и медикам больше не предъявляются требования по возрасту и семейному положению при оформлении «Дальневосточной ипотеки».

За два месяца с момента расширения госпрограммы льготные ипотеки оформили 570 педагогов и 565 врачей на общую сумму 5,35 млрд рублей.

На первом месте по выдаче кредитов по льготной ставке медикам и учителям оказалась Якутия — 491 ипотека, на втором — Приморье - 166 ипотек и на третьем - Хабаровский край - 130 льготных кредитов для приобретения жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки.