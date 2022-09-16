Самарканд, Узбекистан, , 11:41 — REGNUM Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) становится всё более влиятельным объединением в мире. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полностью разделяю положительные оценки работы ШОС и её растущего авторитета в мировых делах», — заявил Путин.

«Сегодня это крупнейшая в мире региональная организация. В её странах-участницах проживает более половины населения планеты, создаётся около четверти мирового ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов. При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, поддержания мира, безопасности и стабильности на всём обширном евразийском пространстве», — указал он.