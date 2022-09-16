Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится всё более влиятельным объединением в мире. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Полностью разделяю положительные оценки работы ШОС и её растущего авторитета в мировых делах», — заявил Путин.

«Сегодня это крупнейшая в мире региональная организация. В её странах-участницах проживает более половины населения планеты, создаётся около четверти мирового ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов. При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, поддержания мира, безопасности и стабильности на всём обширном евразийском пространстве», — указал он.