Москва, 16 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение города Москвы «Информационный город» ищет исполнителя на контракт по развитию государственной информационной системы Главного контрольного управления города. В задачи исполнителя также входит поддержание работоспособности системы в 2022–2024 года. Итоги тендера со стартовой ценой почти 1,1 млрд рублей должны подвести 11 октября 2022 года, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Полная стартовая цена лота — 1 094 051 527,07 рубля. Работу, оплачиваемую средствами бюджета столицы, должны выполнить за семь этапов, — за 841 календарный день с даты начала исполнения контракта.

Пользователями системы являются сотрудники четырёх ведомств, а конечными пользователями подсистемы «Личный кабинет заказчика» являются пользователи главных распорядителей бюджетных средств города Москвы.

Напомним, ранее Генпрокуратура России не смогла подписать контракт в сфере IT с начальной ценой почти 0,4 млрд рублей, так как на тендер не было подано ни одной заявки.