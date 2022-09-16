Москва, , 11:41 — REGNUM Дальнейшее экономическое развитие Японии невозможно без российских энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко. Так он прокомментировал информацию о том, что Япония нарастила импорт российского СПГ.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

«Япония является главным импортером СПГ в мире наряду с Китаем, Южной Кореей и Индией. Японская экономика во многом зависит от российских энергоносителей. Это объясняется уже давно сложившимися отношениями, развитой инфраструктурой и близостью Японии к источникам углеводородов. Дальнейшее экономическое развитие Японии в текущей формации невозможно без российских энергоносителей, — сказал Гоненко. — Ряд экспертов предполагал, что Япония, наращивая запасы углеводородного сырья, прежде всего будет помогать странам ЕС решать энергетические проблемы. Но Япония в первую очередь стремится создать собственную «подушку безопасности», чтобы колебание цен на энергоносители не оказывало негативного влияния на уровень жизни японского населения».

Как полагает эксперт, для Японии единственный способ полностью отказаться от российского СПГ — это приобретать его по более низким ценам в других странах, что представляется невозможным.

«Поэтому в текущем периоде Япония наращивает импорт СПГ из России», — сказал Гоненко.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, может ли Япония пойти на полный отказ от российских углеводородов.

Читайте ранее в этом сюжете: Возможен ли полный отказ Японии от российских энергоресурсов? Версия