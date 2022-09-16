Херсон, 16 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. При обстреле киевскими нацистами центра Херсона погиб как минимум один мирный житель и ещё один был ранен. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

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При этом ранее центр города был подвергнут ракетному обстрелу со стороны ВСУ, несколько снарядов упали возле здания администрации Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Воронежская область с момента начала специальной военной операции направила в зону её проведения почти 950 добровольцев.