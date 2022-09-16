Казань, 16 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. С 1 сентября в школы Татарии с симптомами ОРВИ и повышенной температурой не допустили около 1,5 тыс. учащихся. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

ИА REGNUM Термометрия и обработка рук

«За прошедшие сутки не допущено до занятий 256 детей. Всего с 1 сентября — 1493 ребенка», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Подчеркивается, что уровень заболеваемости в сентябре прошлого года был выше текущего. По словам Авдониной, закрытых на карантин классов и школ в республике нет.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая иммунизация от гриппа стартовала в Татарии в начале сентября. Сразу по прибытии первой партии вакцины детей начали прививать в школах и детсадах, а взрослых — на рабочих местах.

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