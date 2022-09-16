Вологда, 16 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Вологодской области на фоне санкций упал объем промышленного производства. За семь месяцев снижение составило 4,4%, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

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«Мы видим снижение с начала года объемов в промышленности. По данным Вологдастата, индекс производства за январь–июль 2022 года к аналогичному периоду прошлого года составил 95,6% из-за беспрецедентного перечня санкций против флагмана нашей промышленности — металлургической отрасли. Но «Северсталь» уверенно справляется с трудностями и ситуация на предприятии стабильна. При этом в отрасли производства химических веществ и химических продуктов наблюдается рост», — сказал губернатор на заседании регионального антикризисного штаба.

Он также отметил, что снижение отмечается и в объеме инвестиций — часть проектов была приостановлена.

«Инвесторы стараются избежать возможных рисков. До конца года, по нашим прогнозам, текущее снижение не будет компенсировано», — сообщил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области на фоне санкций открыли завод водогрейных газовых котлов и увеличили производство мороженого .