Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд Санкт-Петербурга во время рассмотрения дела о геноциде советского народа в годы блокады Ленинграда допросит ветеранов Великой Отечественной войны и специалистов, посвятивших свою жизнь изучению блокадного периода, передает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Во время предварительного судебного заседания по заявлению прокурора города о признании блокады Ленинграда военным преступлением, геноцидом национальных и этнических групп прокуратура обратилась к судье с ходатайством. В документе государственный обвинитель попросил допросить ряд специалистов — кандидатов и докторов исторических наук, экспертов, посвятивших себя изучению Великой Отечественной войны, а также ветеранов, которые стали свидетелями зверств нацистской Германии.

Добавим, что также в открытом заседании будут рассмотрены доказательства, в том числе документы, содержащие гриф секретности.

«Суд определил признать дело подготовленным и назначил заседание на 3 октября на 12:00», — сообщила судья.

На первом заседании суд допросит в качестве экспертов доктора исторических наук Никиту Ломагина, кандидата исторических наук Андрея Богдашкина и научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, а также в качестве свидетеля — жителя блокадного Ленинграда Нину Сигал.

Напомним, сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из других правоохранительных органов изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Они выяснили, что в период 1941–1944 годов немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан, а не 642 тыс., как считалось ранее.

Кроме того, в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945–1946 годов, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не была дана. Это необходимо сделать в ходе петербургского процесса.