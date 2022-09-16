Вашингтон, 16 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Американский режиссёр Фрэнсис Лоренс («Голодные игры») выступит постановщиком байопика о рок-группе Sublime. Об этом пишет издание Deadline.

(сс) TerryPapoulias Камера! Мотор!

Будущая картина расскажет о становлении коллектива, а также о его стремительном распаде спустя восемь лет после основания. Информация о том, кто сыграет в ленте, пока что отсутствует.

Напомним, рок-группа Sublime вела творческую деятельность с 1988 по 1996 год. За всё время коллектив выпустил три студийных альбома.