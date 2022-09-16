Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм о рок-группе Sublime
Вашингтон, 16 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Американский режиссёр Фрэнсис Лоренс («Голодные игры») выступит постановщиком байопика о рок-группе Sublime. Об этом пишет издание Deadline.
(сс) TerryPapoulias
Камера! Мотор!
Будущая картина расскажет о становлении коллектива, а также о его стремительном распаде спустя восемь лет после основания. Информация о том, кто сыграет в ленте, пока что отсутствует.
Напомним, рок-группа Sublime вела творческую деятельность с 1988 по 1996 год. За всё время коллектив выпустил три студийных альбома.