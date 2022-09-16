Чита, 16 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура 16 сентября известила о об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Читарегионснаб». В апреле 2021 года он дал взятку в сумме 15 тыс. рублей должностном лицу государственного автодорожного надзора за содействие в беспрепятственном проезде через стационарный пост грузовых транспортных средств, перевозящих уголь в интересах общества, а также за непривлечение юридического лица к административной ответственности.

A-r-e-s Взятка

Прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 54 Центрального судебного района г. Читы признал юридическое лицо виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Взяткодатель ранее привлечен судом к уголовной ответственности, в отношении получателя взятки уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года сообщалось о получении взяток заместителем начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» на сумму более 166 млн рублей.

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