Пермь, , 11:33 — REGNUM В Перми отсрочили переезд животных в новый зоопарк. Объект находится в высокой степени готовности, но необходимо время для оформления сертификатов. В 2022 году переезд не состоится. Об этом в эфире радио »КП-Пермь » сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Один из белоголовых сипов, поступивших в зоопарк Перми Анна Аликина

«Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время. Но очень надеюсь, что в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый Пермский зоопарк и убедиться, что он будет выглядеть совершенно по-новому», — сказал мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зоопарк начали строить в 2017 году. Планировали сдать объект через год. Однако строительство оказалось в центре скандалов и сильно затянулось.

В июле 2022 года губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства. Он поручил увеличить число строителей и ускорить темпы работ, чтобы осенью 2022 года завершить первый этап и начать перевозить в него животных из действующего зоопарка.

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