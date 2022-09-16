Москва, 16 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Готовность жителей б. УССР идти на убой за землю, которая уже не их, и свободу, которой у них нет не что иное, как национальное самоубийство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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По его словам, принятый киевскими властями проект бюджета на 2023 год говорит о том, что шайка Владимира Зеленского и кредиторы видят б. УССР необразованной, немытой, безработной и нищей страной.

«При планируемом доходе в 1,28 трлн. гривен планируемые расходы — 2,57 трлн. гривен. То есть заработать страна сможет в 2 раза меньше, чем ей необходимо. А если учесть, что будут урезаны расходы на медицину, образование, субсидии и иные социальные сферы, то денег понадобилось бы ещё больше. Инфляция — 30%. Безработица — 28,2%. На оборону и безопасность из планируемого дохода в 1,28 трлн. гривен уйдёт 1,14 трлн!!!», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что с таким бюджетом житель б. УССР может найти работу только где-нибудь на фронте. Миронов считает, что киевский режим вынудит всех пойти под ружье, а учить и лечить будет некому.

«При этом кредиторы регулярно высасывают свое по долгам из [б. УССР]. Это бюджет даже не нищеты. Это бюджет каких-то похорон большой и когда-то комфортной и работящей страны. Казалось бы, мы должны радоваться проблемам нашего врага. Но в том-то и дело, что это проблемы не [киевской] власти (она — наш враг), это беда для обычного Тараса или среднестатистической Оксаны», — добавил он.

Миронов пояснил, что именно простые граждане платят своими жизнями за злодеяния продажной и людоедской власти Зеленского.

«Наблюдаю за тем, как бездумно и безрассудно [жители б. УССР] готовы идти на убой за землю, которая уже не их, и свободу, которой у них нет. Это даже не стокгольмский синдром. Это национальное самоубийство. Целый народ лишили инстинкта самосохранения. Какой чудовищный эксперимент. А нам приходится быть санитарами. Работаем, братья!» — заключил он.