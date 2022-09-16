Бишкек, 16 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В настоящее время на киргизско-таджикской границе ведутся интенсивные бои. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня», — приводит слова руководителя пресс-службы РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что с таджикской стороны в столкновениях участвуют люди в неизвестной форме одежды, не имеющие опознавательных знаков отличия, свидетельствующих об их принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

«Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве «живого щита», — также добавили в пресс-службе киргизского ГКНБ.

Как сообщало, ИА REGNUM ранее стало известно, что войска Таджикистана открыли огонь по городу Баткен в Киргизии.