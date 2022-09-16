Лондон, 16 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Покойная королева Великобритании должна быть известна будущим поколениям как Елизавета Добрая, заявил известный британский историк Эндрю Робертс на фоне продолжающихся дебатов о том, под каким прозвищем королева займет свое место в ряду монархов прошлого, как сообщает газета Telegraph.

(сс) PolizeiBerlin Елизавета II

Члены парламента и пэры поддерживают предложение присвоить королеве Елизавете II титул Верная в знак уважения к ее многолетней службе и непоколебимой христианской вере.

При этом бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал покойную правительницу Елизаветой Великой в речи перед парламентом, которая была принята с одобрением.

Однако Эндрю Робертс, биограф британского премьер-министра Уинстона Черчилля, сказал, что предпочел бы именовать покойную королеву Елизаветой Доброй.

«Я предпочел бы вернуться к средневековому способу. Я бы назвал ее Елизаветой Доброй, потому что этим всё сказано», — сказал он в подкасте Telegraph.

По мнению Робертса, титул «Елизавета Верная» не в полной мере отражает ее правление.

«Я не думаю, что он [титул] в самом деле охватывает все самые позитивные вещи, связанные с королевой», — сказал он.

Любое новое именование потребует внести изменение в Акт о королевских титулах 1953 года и одобрения со стороны короля Карла III.

Казначей Консервативной партии Майкл Фармер поддержал вариант «Елизавета Верная».

«С классической британской тонкостью это имя передает уважение к ней, но при этом явным образом выражает [ее] веру в Бога и выполнение обещания, данного ею на пороге взрослого возраста, служить нам всю свою жизнь. Это она и делала до последнего дня», — сказал он.