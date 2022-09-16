Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Издательство Simon & Schuster планирует выпустить мемуары покойной актрисы Энн Хеч, которые станут продолжением её первой книги. Об этом 16 сентября пишет Deadline.

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

По данным издания, мемуары будут называться Call Me Anne по аналогии с первой частью Call Me Crazy. В книге актриса рассказала о своём восхождении к славе, о том, как Харрисон Форд стал её наставником, романе с Эллен Дедженерес и многом другом. Выпуск книги запланирован на январь 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что 12 августа 2022 года Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения из-за несовместимой с жизнью травмы головного мозга. За несколько дней до этого артистка попала в автомобильную аварию — в её крови обнаружили следы наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Мемуары покойной Энн Хеч продают как «коллекционное издание»