Бишкек, 16 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Войска Таджикистана открыли огонь по городу Баткен в Киргизии, сообщает РИА Новости.

Mil.ru Таджикские военные

Агентство ссылается на источник в ВС Киргизии. Он рассказал, что со стороны таджикских военных ведётся обстрел города Баткен.

«А ведь он никакого отношения к границе не имеет», — приводят журналисты слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября начались столкновения на границе Киргизии и Таджикистана.