Военные Таджикистана обстреляли город Баткен в Киргизии
Бишкек, 16 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Войска Таджикистана открыли огонь по городу Баткен в Киргизии, сообщает РИА Новости.
Mil.ru
Таджикские военные
Агентство ссылается на источник в ВС Киргизии. Он рассказал, что со стороны таджикских военных ведётся обстрел города Баткен.
«А ведь он никакого отношения к границе не имеет», — приводят журналисты слова источника.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября начались столкновения на границе Киргизии и Таджикистана.