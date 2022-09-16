Доха, 16 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В преддверии Чемпионата мира по футболу, власти Катара разработали новый вариант национального герба страны. Об этом 16 сентября сообщает официальное информационное агентство QNA.

@ALHAJRI_MBN Новый герб Катара

Герб представил премьер-министр и министр внутренних дел шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани в своём микроблоге в соцсети Twitter.

Агентство также цитирует главу управления правительственных коммуникаций Катара Мохаммед Ноэми Аль-Хаджри, который раскрыл подробности создания нового герба.

«Новая символика преследует несколько целей, включая организацию коммуникационных операций с единой визуальной идентичностью, а также выделение и укрепление институциональной идентичности Государства Катар на местном, региональном и международном уровнях», — заявил аль-Хаджри.

Новый герб, разработанный Управлением правительственных коммуникаций Катара, содержит наиболее известные символы культурного наследия страны, а именно море, меч, лодку и пальму, поскольку судоходство, рыбная ловля и добыча жемчуга ранее были основой экономики Катара.