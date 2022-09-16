Донецк, 16 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 16 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:43 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

В 11:02 боевики ВСУ обстреляли из Нетайлово Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм, а спустя 12 минут по этому району — еще шесть снарядов калибра 152 мм. В 11:19 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.