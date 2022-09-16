Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Казахстан выступает за наращивание совместной деятельности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 16 сентября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан).

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что основная задача организации — укрепление безопасности в регионе. Токаев считает, что нужно продолжать реализовывать принятые ранее документы о совместной деятельности.

«Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», — сказал президент Казахстана.

Стоит отметить, что Токаев в ходе саммита ШОС оценил эту организацию как наиболее успешную среди других международных организаций. Он также назвал «естественным», что её география расширяется.