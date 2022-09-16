Лондон, 16 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Британский актёр Арчи Мадекве («Видеть») исполнит главную роль в киноадаптации Gran Turismo. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Арчи Мадекве

Режиссёрское кресло проекта займёт Нил Бломкамп («Район № 9»), а сценарий напишут Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). Вместе с Мадекве в фильме также сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

Напомним, сюжет будущей ленты будет развиваться вокруг подростка, которому удалось стать профессиональным гонщиком благодаря любви к игре Gran Turismo. Премьера картины намечена на август 2023 года.