Москва, , 11:28 — REGNUM Президенту Польши вместо репараций «нужно отправить учебник истории вместе с повесткой», отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Только реальной истории, а не переписанной польскими же неблагодарными «грамотеями». Если бы не СССР и Красная Армия, таких как Дуда, Качинский и остальной шайки польских русофобов от политики просто не было бы на свете», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Польша может требовать репарации не только от Германии, но и от России, поскольку СССР тоже являлся участником Второй мировой войны.

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