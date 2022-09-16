Сеул, , 11:29 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 16 сентября с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что представители двух стран обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсудили вопросы сотрудничества в цепи поставок и расширения обменов, а также договорились поддерживать двусторонние связи для решения северокорейской ядерной проблемы.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между парламентами, поскольку в текущем году Сеул и Пекин отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

В ходе совместной пресс-конференции Ким Чжин Пхё предложил провести трёхстороннюю встречу глав парламентов Южной Кореи, Китая и Японии в рамках активизации обменов на высшем и высоком уровнях, а также выразил надежду на то, что последующие переговоры по соглашению о свободной торговле позволят пересмотреть и укрепить систему сотрудничества в цепочке поставок и в борьбе с мелкой пылью.

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