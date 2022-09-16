Сеул, 16 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 16 сентября с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что представители двух стран обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсудили вопросы сотрудничества в цепи поставок и расширения обменов, а также договорились поддерживать двусторонние связи для решения северокорейской ядерной проблемы.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между парламентами, поскольку в текущем году Сеул и Пекин отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

В ходе совместной пресс-конференции Ким Чжин Пхё предложил провести трёхстороннюю встречу глав парламентов Южной Кореи, Китая и Японии в рамках активизации обменов на высшем и высоком уровнях, а также выразил надежду на то, что последующие переговоры по соглашению о свободной торговле позволят пересмотреть и укрепить систему сотрудничества в цепочке поставок и в борьбе с мелкой пылью.