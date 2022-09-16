Кызыл, , 11:26 — REGNUM В Туве стартовала реализация губернаторского проекта «Социальный уголь». В этом году число получателей социального угля увеличилось на 402 семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Уголь © Алексей Павлов

Таким образом, всего эту меру поддержки в республике получат 3642 семьи, 15 сентября им начали доставлять уголь. Кроме того, 188 семей из труднодоступных поселений будут обеспечены дровами.

По словам зампреда правительства Елены Хардиковой, участников проект отбирали совместно с районными властями. Работа велась полгода, а окончательные списки получателей были утверждены в апреле. Наибольшее число получателей угля проживают в Кызыле — 585 семей.

«В этом году на реализацию проекта из республиканского бюджета направлено порядка 22 млн рублей, которые идут на приобретение 7 370,22 тонн угля и 902,4 куб. метров дров, а также расходы на их транспортировку», — отметили в правительстве.

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