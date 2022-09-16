Ереван, 16 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Потери ВС Армении в результате обострения ситуации на границе с Азербайджаном составляют 135 человек убитыми, сообщил 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян.

Parliament.am Никол Пашинян

«По последним данным, наши потери составляют 135 человек убитыми, эти цифры не окончательные. Есть много раненых», — сказал он на заседании правительства.

Пашинян добавил, что пока власти Армении не считают необходимым вводить военное положение, но добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны.