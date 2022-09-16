Молдавия, 16 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Жители Молдавии вынуждены платить самую высокую цену за газ в Европе не из-за энергетического кризиса в Европе, а из-за некомпетентности действующего правительства республики. Об этом 16 сентября написал бывший молдавский президент Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Как отметил бывший лидер республики, энергетический кризис сильно ударил по Европе, однако в её восточной части средняя цена на природный газ намного ниже среднеевропейской, благодаря умелым переговорам правительств этих стран с Россией, продвижению национальных интересов в газовом кризисе, а также ограничению и субсидированию тарифов на голубое топливо.

«Население Молдовы платит самую высокую цену за газ не из-за энергетического кризиса, а из-за некомпетентности правительства, которое не в состоянии ни договориться о выгодной цене на импорт природного газа, ни проводить ответственную политику ограничения тарифов», — указал он в своём сообщении.

Также Додон добавил, что некомпетентность властей страны дорого обходится жителям Молдавии, и эту «дань глупости» вынуждена платить каждая семья в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Молдавии, после ряда неудач, всё же сумело запустить сайт по поиску и продаже дров для населения.