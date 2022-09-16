Москва, 16 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Возрождать муниципальные комбинаты питания и собственные пищеблоки в школах призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Евгений Самарин Школьная столовая в московской школе

«В перспективе все питание в школах должно стать бесплатным. И нужно думать о том, чтобы постепенно отходить от практики частных подрядов, возвращать эту сферу под прямой контроль государства. Возрождать муниципальные комбинаты питания и собственные пищеблоки в школах», — сказал Миронов.

По его мнению, организация школьного питания нуждается в пересмотре: государство должно взять под контроль этот социальный вопрос, при этом во главе угла должно быть качество продуктов, а не их дешевизна.

С началом учебного года из регионов в СРЗП поступают жалобы на качество школьного питания. Так, в Ульяновске разбираются с жалобами родителей на одного из двух подрядчиков питания, поставлявшего льготные обеды по урезанным ценам.

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